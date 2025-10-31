UGT alerta de que si la patronal no sube salarios por convenio en la hostelería habrá huelga

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fesmc-UGT ha alertado este viernes de que si la patronal ConfeCat no acepta una propuesta de incremento salarial del 13% para los tres años de vigencia del convenio convocará una huelga en el sector de la hostelería de Catalunya.

En un comunicado, ha criticado que esta "negativa resulta incomprensible y profundamente irresponsable, especialmente en un contexto de clara recuperación económica del sector".

Para el sindicato, "no se trata de una demanda desproporcionada, sino de una legítima actualización" que permite recuperar poder adquisitivo y dignificar las condiciones laborales.

También es una oportunidad para "redistribuir parte de los beneficios que hoy se concentran en las cuentas de explotación de las empresas del sector".

UGT ha lamentado que el posicionamiento de la patronal les aboca a un escenario de confrontación: "No lo deseemos, pero tampoco lo evitaremos si la patronal persiste en su cierre de miras".