UGT de Catalunya alerta de que la inflación "vuelve a golpear a las familias"

Archivo - Fachada de la sede de UGT Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha alertado de que la inflación "vuelve a golpear a las familias" y ha reclamado blindar el poder adquisitivo de los salarios con la generalización de las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación, este martes, del Índice de Precios de Consumo (IPC), que, en Catalunya, subió hasta el 4% en agosto respecto a un año antes, cinco décimas por encima del dato de julio (3,5%).

El sindicato ha asegurado que no se puede permitir que "cada nueva crisis se pague con el mismo recibo: el de las personas trabajadoras".