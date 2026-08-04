UGT de Catalunya critica la "alta estacionalidad" de la economía catalana

Archivo - Un cocinero en el interior de un bar en una calle céntrica de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha subrayado la pérdida de 23.258 afiliaciones a la Seguridad Social en el sector educativo y el aumento de 12.026 afiliaciones en el comercio y 8.087 en la hostelería este julio, "lo que demuestra una vez más la alta estacionalidad" de la economía, por lo que ha pedido dirigir esfuerzos a la creación de trabajo digno, de calidad y estable para todos.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado este martes a la publicación de los datos del paro de julio, que muestran que el paro disminuyó en 4.549 personas respecto al mismo mes de hace un año (-1,42%) en Catalunya y que la afiliación a la Seguridad Social ganó una media de 16.529 afiliados en julio respecto al mes anterior (+0,41%), lo que sitúa el número total de ocupados en 4.024.750.

El sindicato ha reclamado también "unas políticas activas de empleo adaptadas a las personas en situación de desempleo con mayores dificultades" de inserción laboral: personas en situación de paro de larga duración, personas mayores de 45 años, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.