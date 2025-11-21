UGT de Catalunya pide una Ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente al sinhogarismo

Archivo - Una persona sin hogar, en el barrio del Raval de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha pedido que el Parlament apruebe una Ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente al sinhogarismo, en un comunicado este viernes.

Ha dicho que la norma debería establecer un marco normativo "para poner fin a las acciones que vulneran sistemáticamente los derechos de este colectivo y aumentan el estigma".

El sindicato ha añadido la necesidad de implementar medidas urgentes para prevenir las consecuencias de la extrema pobreza energética ante "el aumento del riesgo de incendios" por la llegada del frío.