UGT de Catalunya pone en duda los plazos e implementación del plan de vivienda protegida de Illa

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha puesto en duda los plazos e implementación del plan para sumar 218.000 viviendas protegidas antes de 2030 anunciada este martes por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, informa el sindicato en un comunicado este miércoles.

"Creemos que la propuesta necesita más concreción, ya que gran parte de estas viviendas previstas, hasta 160.000, se realizaría en 57 sectores pendientes de proyecto de urbanización y reparcelación sin planeamiento urbano", ha añadido la organización.

Ha señalado que estos suelos "requieren toda una tramitación urbanística", que en algunos casos es de cambio de usos y recalificaciones, así como de una dotación de servicios urbanos que no están planificados.

El sindicato ha alertado de que esta nueva planificación necesita un plazo de más de 10 años y políticas de desarrollo que van más allá de vivienda, y ha dicho que la propuesta es el equivalente a construir dos ciudades como L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la segunda ciudad más poblada de Catalunya con 282.299 personas en 2024.

Ha mostrado su apoyo a las propuestas para solucionar el problema de acceso a la vivienda, pero las ve "irrealizables" en los plazos planteados por Illa.