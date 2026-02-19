UGT estima en 200.000 los beneficiados en Catalunya por el aumento del SMI, el 6% de cotizantes

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación en Barcelona con banderas de UGT. - David Melero - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya estima que 200.000 trabajadores en el territorio se beneficiarán del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) pactado a mediados de febrero entre el Ministerio de Trabajo, UGT y CC.OO., informa este jueves en un comunicado.

Esta cifra supone un 6% del total de los cotizantes en Catalunya, que se beneficiarán de la subida del 3,1% del SMI que contempla el Real Decreto publicado este jueves en el BOE.

El sindicato valora que el aumento del salario mínimo es un "éxito colectivo" que permite estar más cerca de cumplir con los criterios de la Carta Social Europea que establecen que el salario mínimo debe situarse, como mínimo, en un 60% del salario medio de cada país.

En el caso de Catalunya, este umbral situaría el SMI en 1.459 euros, por lo que UGT de Catalunya reivindica un salario mínimo de referencia propio (SMRC): "El encarecimiento del coste de vida y la evolución de los precios demuestran que el SMI estatal es insuficiente para garantizar una vida digna en el territorio".

Para UGT, la decisión de acompañar el aumento con una rebaja fiscal para que los perceptores del SMI no deban tributar "evita que la subida del SMI quede neutralizada", pero pide asegurar que la subida del SMI llegue íntegramente a todos los trabajadores, tramitando ya el cambio normativo que permita actualizar las reglas de compensación y absorción.