UGT ve "deberes pendientes" en el empleo de mujeres, jóvenes y migrantes y en la temporalidad

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha alertado de que quedan "deberes pendientes" por resolver para mejorar el empleo de mujeres, jóvenes o migrantes, así como en la negociación colectiva, la evolución de la temporalidad, la reducción de la jornada o las horas extra.

Así lo ha manifestado tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que el paro en Catalunya subió en 3.800 personas durante el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior (+1,1%) y la tasa de paro se situó en el 8,18%.

En este contexto, ha aseverado que el empleo en el sector público "lleva una bajada continua desde hace dos trimestres", que el comercio y la hostelería incrementan la tasa de temporalidad general y que ha habido un aumento de la jornada laboral efectiva en 0,8 horas semanales, entre otras cuestiones.