UIC Barcelona y Fundació Folch i Torres firman un convenio por los 75 años de la muerte del autor

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona y la Fundació Folch i Torres han firmado un convenio de colaboración para difundir el legado literario, educativo y cultural del autor catalán en el 75 aniversario de su muerte, con el objetivo de promover el conocimiento y la vigencia de sus ideas entre las nuevas generaciones.

En un comunicado este viernes, la UIC ha recordado que Folch i Torres, autor de la obra de teatro infantil 'Els Pastorets', es "uno de los novelistas y autores teatrales más importantes de Catalunya, considerado el creador del teatro catalán para niños.

El presidente de la Fundació Folch i Torres, Miquel Truyols, ha agradecido la difusión que hará la UIC: "Instituciones como la vuestra nos ayudan a hacer una difusión que solos no podríamos".

La colaboración consiste en el desarrollo conjunto de materiales didácticos basados en los cómics de Massagran, las fábulas y otros textos emblemáticos, con el objetivo de "fomentar valores, la competencia comunicativa lingüística y la creatividad en el aula".

La profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación Carla Vidal ha destacado la riqueza documental de la Fundación, y ha reivindicado que se haya ampliado el convenio "a toda la familia, con el objetivo de dar continuidad a este patrimonio".

CONFERENCIA DE LA BIZNIETA

En el marco de la colaboración, la biznieta de Lluís Folch i Torres, la doctora Carmina Folch, impartirá una conferencia sobre el autor, considerado "el primer psicopedagogo de Catalunya".

Además, el acuerdo contempla incorporar materiales de la Fundación a asignaturas de la universidad para "promover la transferencia de conocimiento" y se impulsarán actividades de investigación para analizar el impacto de la obra de la familia.

Ambas organizaciones de han comprometido a fomentar el desarrollo de guías intergeneracionales de lectura compartida entre niños y personas mayores, vinculadas al Campus de la Experiència de la UIC.