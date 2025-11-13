UIC Barcelona y Fundació de l'Esperança renuevan convenio y celebran 10 años de AIDIR Ciutat Vella

La directora de la Fundació de l'Esperança, Cristina Segura y el rector de UIC Barcelona Alfonso Méndiz. - UIC BARCELONA

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

UIC Barcelona y la Fundació de l'Esperança han renovado su convenio de colaboración y han celebrado el 10 aniversario de la unidad de Atención de Enfermería, Docencia e Investigación (AIDIR) Ciutat Vella, de la capital catalana.

Las dos instituciones han renovado su alianza para "seguir acompañando a las personas y familias que viven situaciones de vulnerabilidad en el corazón de Barcelona", informa la universidad en un comunicado este jueves.

La unidad AIDIR una iniciativa del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona que, con la colaboración de entidades como la Fundació de l'Esperança, que "consolida un modelo innovador" de intervención comunitaria y formación universitaria mediante la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS).

Creada en 2016, la unidad AIDIR Ciutat Vella pretende ofrecer una atención integral a personas vulnerables y ha permitido que los estudiantes de Enfermería de UIC Barcelona "participen activamente en la realidad social del barrio", integrando su aprendizaje académico y desarrollando competencias clínicas y comunitarias.

MEJORAR LA SALUD, AUTONOMÍA Y OPORTUNIDADES

El subdirector del Departamento de Enfermería de UIC Barcelona y responsable de la AIDIR Ciutat Vella, Albert Gallart, explica que este acuerdo renueva un compromiso que va más allá de la formación académica, ya que "implica trabajar codo con codo con el barrio para mejorar la salud, autonomía y oportunidades de las personas".

La directora de la Fundació de l'Esperança, Cristina Segura, afirma que la formación y la sensibilización que impulsa AIDIR "constituyen una labor preventiva con un importante impacto en las familias" que acompañan desde la fundación, y dice que hay que tener presente que su entorno y condiciones de vida son muy complejas.

La renovación del convenio permitirá reforzar y ampliar líneas de trabajo, como la mejora de los hábitos saludables y la prevención de enfermedades cardiovasculares en adultos, o la creación de nuevas actividades educativas centradas en la toma de decisiones, la salud emocional y la educación afectiva de adolescentes y jóvenes.