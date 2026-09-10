La UIC impulsa un aula para acercar innovaciones tecnológicas aplicadas a la odontología

La UIC impulsa con Align Technology un aula para acercar innovaciones tecnológicas aplicadas a la odontología - UIC

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la empresa de dispositivos médicos Align Technology han firmado un convenio de colaboración para crear el Aula Align Technology, que permitirá acercar a estudiantes y profesionales innovaciones tecnológicas aplicadas a la práctica clínica de la odontología.

Según ha informado este jueves la universidad, esta colaboración "permitirá incorporar las tecnologías digitales más avanzadas a la formación universitaria y formar odontólogos preparados para los nuevos retos del sector.

El aula impulsará cursos, seminarios y otras actividades académicas dirigidas a estudiantes de grado y profesionales del sector, y fomentará la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa.

El decano de la Facultad de Odontología de la UIC, Lluís Gener, ha asegurado que este proyecto permite ofrecer a los alumnos "una formación alineada con los nuevos retos de la profesión", y ha considerado que el conocimiento de las herramientas digitales se traduce en una mejor atención y experiencia para los pacientes.

La directora clínica para Europa, Oriente Medio y África de Align Technology, Montse Camacho, ha destacado el compromiso de la universidad con la innovación y la transformación digital de la odontología.