La UIC renueva su identidad de marca a las puertas de su 30 aniversario - UIC BARCELONA

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha presentado la renovación de su identidad de marca a las puertas de su 30 aniversario, que celebrará en 2027, y que empezará a implementar a partir de septiembre, informa en un comunicado.

Ha presentado este jueves su nueva identidad de marca en el claustro de cierre del curso ante unas 450 personas: "Nuestra universidad crece y, con ella, nuestra marca también", ha asegurado el rector, Alfonso Méndiz.

La renovada identidad de marca usa un azul más vibrante y adaptado a las nuevas tendencias, y se ha desarrollado en el marco de un plan estratégico focalizado en la excelencia y la internacionalización como ejes de su modelo de educación.

Según la universidad, la actualización del logotipo refuerza la propuesta de valor de la universidad con los pilares de la "excelencia y rigor, visión global, acompañamiento personal y la formación experiencial".

La identidad de marca evoca las raíces de la universidad con el corazón de Barcelona, renueva el color azul que le conecta con el mar y mantiene su inspiración en la capital catalana preservando la tipografía original, concebida a partir del trazado del Eixample pero con unas formas más suaves y de vértices redondeados.

La nueva identidad gráfica amplía este vínculo con Barcelona incorporando un emblema inspirado en la geometría de su trama urbana, un recurso visual que acompaña y enriquece las diferentes expresiones de la marca.

La UIC, que este año se ha situado entre las diez mejores universidades españolas en el ranking de la Fundación CYD y en la lista Forbes entre las 25 mejores universidades españolas, imparte 16 grados, más de 50 dobles titulaciones internacionales y un programa de másteres y posgrados con unos 9.000 alumnos, de los que un 31% es internacional.