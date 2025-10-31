Unauto lleva al Tribunal Europeo de DDHH las inmovilizaciones de VTC en la conurbación de Barcelona

Archivo - Conductores y empresarios de VTC durante la marcha lenta de las VTC de Catalunya, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal del sector de VTC Unauto ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra las inmovilizaciones de VTC en el área metropolitana de Barcelona por "presunta violación de la presunción de inocencia", informa en un comunicado este viernes.

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha subrayado que el TEDH "ha dado el primer paso para examinar una práctica que castiga sin juicio previo, discrimina a todo un sector y destruye empleo" y ha asegurado que es hora de que las administraciones dejen de mirar a otro lado, en sus palabras.

Ha explicado que el tribunal europeo ha admitido a trámite una demanda contra España por las prácticas que permiten inmovilizar un vehículo VTC "ante una simple denuncia administrativa, sin que la sanción sea firme y exigiendo el pago anticipado de multas de hasta 4.001 euros como condición para levantar la medida".

Asimismo, ha criticado que el 90% de las inmovilizaciones se producen por carecer de licencia para prestar servicios urbanos, "licencias que como vienen indicando los tribunales, fueron denegadas de forma incorrecta, en base a un requisito anulado por la justicia".

Unauto VTC ha afeado a Élite Taxi que haya anunciado públicamente formaciones a policías locales, un hecho que ha calificado de "sin precedentes en un Estado de Derecho".

En paralelo, la patronal ha enviado una carta a la presidenta del Institut Metropolità del Taxi (Imet), Laia Bonet, en la que solicita la revisión urgente del régimen de inmovilización de vehículos VTC, al considerarlo "discriminatorio, desproporcionado y contrario a los principios básicos de igualdad y seguridad jurídica".