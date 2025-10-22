Una unidad del VHIO presenta en ESMO avances en terapias experimentales para tumores sólidos

Archivo - La oncóloga médica del Hospital Universitari Vall d'Hebron, directora de la UITM-CaixaResearch y jefa del Grupo de Desarrollo Clínico Precoz de Fármacos del VHIO, Elena Garralda. - VHIO - Archivo

Se trata de 4 ensayos clínicos de fases iniciales que avalan nuevas terapias

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de investigación de Terapia Molecular del Cáncer UITM- CaixaResearch del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha presentado en el congreso de la Sociedad Europa de Oncología Clínica (ESMO), que se ha celebrado del 17 al 21 de octubre en Berlín, los "últimos avances" en terapias experimentales para tumores sólidos.

Se trata de los resultados del ensayo clínico fase 1 de un nuevo anticuerpo biespecífico (INCA33890) en pacientes con tumores sólidos avanzados: este fármaco está diseñado para unirse a las células inmunitarias del paciente y bloquear dos moléculas (TGFB2R y PD-1), informa el VHIO este miércoles en un comunicado.

La terapia se ha probado en 260 pacientes con tumores sólidos avanzados y en 150 pacientes con cáncer de colon metastásico y se ha observado una tasa de respuesta objetiva del 15,2% con una duración mediana de respuesta de 7,3 meses, incrementándose al 40% en pacientes con tumores con alta expresión de PDL1.

En el caso de un paciente con cáncer colorrectal con metástasis en hígado, hueso y pulmón se observó respuesta parcial durante un año aproximadamente.

"Actualmente se está evaluando la eficacia de este anticuerpo biespecífico combinado con el tratamiento estándar en pacientes con cáncer colorrectal metastático" señala la oncóloga médica del Hospital Universitari Vall d'Hebron, directora de la UITM-CaixaResearch y jefa del Grupo de Desarrollo Clínico Precoz de Fármacos del VHIO, Elena Garralda.

FRENAR EL CRECIMIENTO CELULAR "DESCONTROLADO"

Por otro lado, se han presentado los resultados del primer ensayo clínico fase 1 en humanos de un fármaco que bloquea la interacción entre las proteínas TEADs y YAP/TAZ (IAG933), "fundamental" para la regulación de la proliferación celular y la formación de tumores.

Al inhibir esta interacción, IAG933 podría frenar el crecimiento celular "descontrolado", y en el ensayo han participado 136 pacientes, la mayoría de ellos con mesotelioma pleural pero también con otros tumores sólidos con mutaciones en NF2/LATS1/LATS2 y tumores con fusiones funcionales de YAP/TAZ.

El objetivo del ensayo es caracterizar la seguridad y la tolerabilidad de IAG933 en estos pacientes, así como identificar la dosis máxima tolerada y/o la dosis recomendada, y los resultados muestran que el fármaco es seguro y tolerado en diferentes dosis.

OTROS DOS ESTUDIOS

También el doctor Matthew G. Krebs, de la Christie NHS Foundation Trust and Division of Cancer Sciences de la Universidad de Manchester (UK), ha presentado un estudio liderado por Garralda sobre el uso del fármaco divarasib como agente único en ensayos clínicos de fase 1 y 2 en pacientes con adenocarcinoma pancreático, colangiocarcinoma y otros tumores sólidos con mutaciones en el gen KRAS G12C.

Divarasib ha demostrado ser "entre 5 y 20 veces más potente y más de 50 veces más selectivo in vitro que otros inhibidores de su tipo" y el equipo concluye que demuestra un perfil de seguridad manejable y una actividad antitumoral en pacientes con adenocarcinoma pancreático, colangiocarcinoma y otros tumores sólidos con una tasa de respuesta global de 34,8%.

Garralda también es la primera autora del estudio que ha presentado el doctor Antoine Italiano del Institut Bergonié de Burdeos: tiene como objetivo evaluar la eficacia de Invikafusp, un anticuerpo biespecífico con un nuevo mecanismo de acción en monoterapia en pacientes con tumores sólidos ricos en antígenos y resistentes a la inmunoterapia.

Los resultados del ensayo clínico fase 1 de este fármaco demostraron que era seguro, una tasa de control de la enfermedad del 63% y una tasa de respuesta objetiva del 25%; y los resultados presentados en ESMO son los iniciales del ensayo clínico fase 2 que muestran una actividad antitumoral "significativa" en cáncer de pulmón de célula no pequeña y cáncer colorrectal.