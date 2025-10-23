La Universitat de Girona convoca elecciones a rector el 27 de noviembre

Archivo - Foto de archivo de la Universitat de Girona. - UDG - Archivo

GIRONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universitat de Girona (UdG) ha aprobado este jueves la convocatoria y el calendario de elecciones a rector, que se celebrarán el 27 de noviembre mediante votación electrónica.

Las candidaturas podrán presentarse del 7 al 11 de noviembre; la proclamación provisional y definitiva de candidatos serán el 12 y el 18 de noviembre, respectivamente; la campaña electoral, del 19 al 25 de noviembre, y la jornada de reflexión, el 26 de noviembre, informa la UdG en un comunicado.

El nuevo rector de la UdG encabezará la institución por un mandato único de 6 años improrrogables y no renovables, de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, de 2023).

Será elegido por los votos del sector del personal docente e investigador permanente (51%); del resto de personal docente e investigador (12%); de los estudiantes (25%) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (12%).

El hasta ahora rector, Quim Salvi, ha ejercido entre 2018 y 2025, en dos mandatos consecutivos de 4 años.