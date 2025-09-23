La UpM acoge un debate para impulsar un Programa sobre Discapacidad en el Mediterráneo

Archivo - El secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel, interviene durante la 6ª edición de MedCat Days, en el Palau Pedralbes, a 9 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). La 6ª edición de los MedCat Days es un eve - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM), junto con el Grupo Social Once y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno, ha acogido un debate en su sede en Barcelona para impulsar un Programa sobre Discapacidad en el Mediterráneo.

En un comunicado este martes, la organización internacional ha asegurado que el objetivo de esta jornada ha sido el de "avanzar en un marco común que ponga la discapacidad y la inclusión socioeconómica en la agenda política de la región".

Este diálogo ha servido para analizar, a partir de un estudio reciente sobre la inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad en el Mediterráneo, el impulso de un programa preliminar que describe los obstáculos para la inclusión y propone acciones para abordarlos.

Los debates se han centrado en áreas como el acceso al empleo; la protección social y los costes adicionales asociados a la discapacidad; la igualdad de género y temas emergentes, como los derechos de las personas migrantes y refugiadas con discapacidad; la acción humanitaria inclusiva con la discapacidad; la reducción del riesgo de catástrofes, y la transición ecológica.

También han puesto de relieve que se deben fortalecer los sistemas de datos sobre discapacidad para que sirvan de ayuda en la formulación de políticas y garantizar la participación sistemática de las organizaciones de personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, y los participantes también revisaron las propuestas sobre gobernanza, financiación y calendario.

La vicesecretaria general de la UpM, Meltem Büyükkarakas, ha subrayado que la inclusión social es "un pilar de la estabilidad y la paz regionales", y ha destacado que la próxima Agenda Regional sobre Discapacidad proporcionará una hoja de ruta práctica para que las personas con discapacidad puedan participar de forma plena en la sociedad.