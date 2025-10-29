La UPM lamenta que los sindicatos mantengan la huelga pese a presentarles nuevas propuestas

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) ha lamentado que los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya mantengan la huelga este miércoles y jueves después de rechazar nuevas propuestas para desencallar el acuerdo para el convenio del sector, a petición de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Estas nuevas propuestas, que se suman a las anteriores, estaban orientadas a desconvocar la huelga convocada por CC.OO. y UGT de Catalunya, y se refieren a los ámbitos de la jornada laboral, salarios y en materia de compensación y absorción, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Entre ellas, UPM propone mantener la jornada para el año 2025; para 2026, reducir la jornada en 4 horas, preservando el permiso de libre disposición en 8 horas; y para 2027, reducir la jornada en 4 horas más, conservando igualmente el permiso de 8 horas.

En materia salarial, la propuesta empresarial plantea unos incrementos del 3% para el año 2025, del 3% para 2026 y del 2,75% para 2027, al tiempo que "se añadiría como cláusula de garantía salarial, la que ya figura en el actual convenio colectivo".

En relación a Compensación y Absorción, rebaja el porcentaje sobre el incremento salarial que se comentaba en una disposición transitoria, de manera que, por la vigencia del convenio, "sólo se podría compensar y absorber el 50% de los incrementos salariales y cantidades acordadas en tablas".

"La representación empresarial entiende que esta propuesta es equilibrada, mejor que la que se hizo ayer, y que debería haber sido suficiente para desconvocar la huelga solicitada por la parte sindical", ha subrayado UPM.