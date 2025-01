Urtasun cree que los decretos ómnibus tumbados deben volver a votación "lo más rápido posible"

Ha dicho que Sumar no da "ni mucho menos por muerto" el escenario presupuestario

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que las medidas del decreto ómnibus que se tumbaron en el Congreso este miércoles deben volver al Consejo de Ministros y a votación parlamentaria "lo más rápido posible".

"Nosotros no queremos situarnos ahora en un escenario de dilatar mucho la negociación, de dilatar mucho el diálogo. Quiero decir, debemos ir rápido", ha dicho en una entrevista de este viernes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press preguntado por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que, de momento, no tenía previsto que esto volviera a ir a votación, donde también ha afirmado que no tienen sobre la mesa la retirada de ninguna medida.

Sobre si ve la misma sensibilidad con los decretos que sus socios de Gobierno, ha afirmado que a éstos les "costó mucho, fue una negociación muy fuerte", añadiendo que muchas de estas medidas que están en el decreto son elementos en los que Sumar insistió mucho y que no cree que ahora los miembros de Gobierno tengan que pasarse "dos semanas de reproches" dado que lo que tienen que hacer es arreglarlo.

NEGATIVA DE PP Y JUNTS

"Se perdió la votación por un ejercicio de tacticismo de algunas formaciones políticas que no votaron pensando en el contenido del decreto, sino en otras consideraciones", ha indicado en referencia velada a PP y Junts, a quienes les ha acusado de abusar del tacticismo sobre las espaldas de la gente, en sus palabras.

Respecto a las medidas que cree por las cuales las dos formaciones votaron en contra, ha expresado que "todo el mundo sabe por qué algunos votaron en contra de este decreto", y, pese a afirmar que los dos partidos no les han dicho cuales son, ha indicado que estas son los decretos sobre los desahucios, el ingreso mínimo vital o la actualización del salario mínimo, entre otros.

Respecto a una posible moción de censura con el apoyo de Junts, ha asegurado que "en Catalunya nadie entendería que participaran de una operación de moción de censura de la mano de Vox".

DURACIÓN DE LA LEGISLATURA

"Ésta es una legislatura que tiene muchos baches, y los seguirá teniendo porque tenemos una mayoría parlamentaria que es muy compleja, todo el mundo lo sabe. Pero no tenga ninguna duda de que la legislatura durará a pesar de los baches", ha expresado.

Además, ha añadido que Sumar no da "ni mucho menos por muerto" el escenario presupuestario y que él está convencido que reharán los acuerdos por los decretos.

Respecto a la nominación a los Óscars de la actriz Karla Sofía Gascón, ha expresado: "Es un auténtico orgullo de que una persona como ella esté nominada. Y, además, es un orgullo, además, porque es un reconocimiento a la diversidad, a las personas trans, a su papel".