Urtasun defiende resolver los problemas en vez de vivir de ellos como el "sheriff" Albiol

Urtasun en el mitin de Badalona - EUROPA PRESS

Bustinduy alerta de una motosierra de PP y Vox contra los trabajadores: "Ni un paso atrás"

BADALONA (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli por Barcelona, Ernest Urtasun, ha defendido resolver los problemas de la gente en vez de vivir de ellos, algo de lo que acusa al candidato del PP por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, "haciéndose el sheriff en las redes".

Lo ha dicho en un acto de campaña este domingo en Badalona (Barcelona), ante unas 300 personas según la organización, junto al ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña, Pablo Bustinduy; la número 5 por Barcelona, Lucía Martín, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

Según Urtasun, afrontar los problemas es la gran diferencia entre Frente Amplio y PP, al que ha reprochado su "desastrosa gestión" en Badalona, construyendo únicamente 8 viviendas públicas desde la alcaldía y acumulando 442 millones de remanentes en una ciudad con muchas necesidades, según él.

También ha situado al PP y a Vox como enemigos de la memoria histórica, de los servicios públicos, de las pensiones y de la dependencia, que promete que defenderán: "Si estás a favor de todo esto, tu voto es del Frente Amplio".

Además ha alertado del "virus terrorífico del aislamiento" que, según él, intentan inocular a la población desde los partidos de la derecha y la extrema derecha: lo considera la gran batalla ideológica de este tiempo y ha defendido luchar por eso.

BUSTINDUY: CRÍTICA AL PSOE

Bustinduy ha alertado de que la "motosierra" que quieren implementar el PP y Vox es en contra de la clase trabajadora, defendiendo a los rentistas, a las grandes corporaciones y a los fondos de inversión.

"Ni un paso atrás, no van a vencer", ha reivindicado el ministro, que ha reclamado el voto de todos los trabajadores para defender los derechos de quienes dependen de su sueldo para sacar adelante a su familia.

También ha reprochado al PSOE utilizar las medidas defendidas por los partidos que forman el Frente Amplio para apelar al voto útil: "Me daría vergüenza hacer campaña con medidas que no solo no son mías, sino que he hecho todo lo posible para que no salgan adelante", ha dicho en alusión a los socialistas.

Asimismo, ha aludido al candidato de los republicanos por Barcelona, Gabriel Rufián, admitiendo su talento para "comunicar y transmitir" desde la tribuna, pero recordando que, si fuese por ellos, la reforma laboral no habría salido adelante.

Y se ha mostrado absolutamente convencido de que el Frente Amplio va a conseguir una posición importante dentro de un gobierno de coalición progresista: "El voto útil es el que mejora la vida de la gente en este país".

ALBIACH: LA MUJER EN LA "DIANA"

Albiach ha defendido el papel el Frente Amplio en defensa de los derechos de las mujeres y ha alertado: "Si nos han declarado una guerra a la clase trabajadora, a las mujeres un poco más porque siempre estamos en su diana".

En este sentido, ha defendido los derechos de las mujeres trans, de las mujeres migrantes y de las familias monomarentales, y ha reivindicado que "el feminismo no ha llegado demasiado lejos", recordando que este año ha habido 44 asesinatos machistas, que ha tachado de auténtica barbaridad.