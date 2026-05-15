Urtasun expresa "el apoyo" del Gobierno a Lamine Yamal tras las críticas del Ejecutivo de Israel

Inauguración de Comic Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal tiene "todo el apoyo del Gobierno para expresarse como quiera en ejercicio de sus libertades constitucionales, y más aun si es para manifestarse a favor de una causa justa como la palestina".

Lo ha dicho en la inauguración de Comic Barcelona en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, tras las críticas del Gobierno israelí al futbolista por ondear una bandera palestina durante la rúa de celebración de la Liga por el FC Barcelona, que el ministro ha considerado una "reacción inaceptable" del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Urtasun ha subrayado que el Gobierno estará al lado de cualquier ciudadano que libremente expresa sus opiniones, y ha dicho que "no va a tolerar que ningún gobierno extranjero venga a poner en cuestión la libertad de expresión y los derechos fundamentales de ningún ciudadano" español.