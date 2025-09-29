Urtasun reivindica la cultura como "resistencia" para reconstruir la confianza entre los pueblos

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este lunes durante el Mondiacult - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

Defiende en la apertura de Mondiacult 2025 la cooperación internacional y el multilateralismo

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado la cultura como "resistencia" y lenguaje común para reconstruir la confianza entre los pueblos, en un mundo marcado por tensiones, conflictos y crisis múltiples.

Lo ha dicho durante la sesión plenaria del Mondiacult 2025 este lunes en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), donde ha reafirmado la importancia de la cooperación internacional y el multilateralismo ante los retos actuales, y defiende que la cultura "trasciende fronteras".

Urtasun, que ha sido elegido presidente de la Conferencia durante la sesión plenaria, recuerda que en 2022 se proclamó la cultura como bien público esencial y que ahora se da "un paso más" para trabajar por el objetivo global de la cultura, situándola en el centro de las políticas públicas.

Ha señalado la relación entre la cultura y la paz: para él, la paz "no puede reducirse a la ausencia de guerra", sino que es la construcción diaria de justicia y diálogo, y cree que la cultura, junto a la educación, es la herramienta para poderosa para lograrlo, en sus palabras.

Durante su intervención, que también ha hecho una parte en catalán, ha reiterado la importancia de garantizar la participación, la diversidad y la inclusión en la cultura, porque "todas las personas tienen derecho a crear, a imaginar y a transmitir sus saberes".

Ha recordado al exministro de Educación y Ciencia y exdirector de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, ya que asegura que su legado inspira a avanzar hacia un futuro mas justo: "Estaría orgulloso de ver esta cumbre en la ciudad que le vio crecer. Desde la Unesco recordó siempre que la paz comienza en la mente de las personas. Nos enseñó que la cultura y la educación no son ornamentos, sino los cimientos de la paz y la dignidad humana".