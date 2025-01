Urtasun ve "profundamente grave" que el PP no asista a los actos por la muerte de Franco

TARRAGONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado este jueves "profundamente grave" que el PP no asista a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

En declaraciones a los medios tras presentar la licitación del Museu Arqueològic de Tarraco, ha criticado que el PP diga que el Gobierno se preocupa de la dictadura de Franco y no de la situación en Venezuela.

Urtasun ha afirmado que la posición del Gobierno es "inequívoca" con Venezuela de no reconocer el resultado, y ha resaltado que no se puede reconocer a quien no ha acreditado su victoria.

Ha reprochado al PP que está "tratando de desviar la atención para no afrontar lo que tiene que afrontar" que a su juicio es explicar porque no asiste a los actos de conmemoración de la muerte de Franco.

Ha dicho que asistir es lo que haría cualquier partido democristiano en su país, y ha sostenido que el PP es una "anomalía europea" que se niega a conmemorar la llegada de la democracia, lo que ve profundamente grave.