UVic-UCC, Betara, Altoplast, Grup Roquet y Vicreu, Premis Cambra Osona 2025

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en Osona ha premiado a UVic-UCC, Betara, Altoplast, Grup Roquet y Vicreu en la edición 2025 de los Premis Cambra Osona, informa este martes en un comunicado.

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la Cámara, Josep Santacreu, que ha subrayado "el papel fundamental que juega Osona en la economía catalana" como, textualmente, motor económico.

Santacreu ha subrayado que la comarca representa el 40% de la producción agroalimentaria de la provincia, cifra que ha dicho que "habla por sí sola".

El presidente de la corporación en Osona, Josep Pujadas, ha señalado que de las diez mayores empresas de la comarca, cinco cuentan con una mujer en posiciones de dirección y liderazgo.

También ha participado el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, que ha explicado las sinergias entre Osona, Fira de Barcelona y el Circuit de Barcelona-Catalunya.