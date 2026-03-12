Valenzuela (Aeropuerto de Barcelona) prevé que el sector aéreo crecerá a pesar de la geopolítica

Imagen de los ponentes este jueves en la mesa redonda de la celebración de easyJet. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, ha defendido una visión optimista en el futuro del sector aéreo a pesar del momento de inestabilidad y poca visibilidad del contexto geopolítico actual marcado por la guerra en Oriente Medio: "Si vemos la evolución del transporte aéreo a lo largo de las décadas, siempre ha tenido una tendencia a ir hacia arriba, a crecer".

Así lo ha dicho este jueves en Barcelona en una mesa redonda organizada por easyJet para celebrar el 10 aniversario de la base de la compañía en Barcelona, junto al director general de Turismo de Barcelona, Mateu Hernández, y el director general de easyJet en el sur de Europa, Javier Gándara.

"Un buen predictor del futuro suele ser el pasado, nos hemos recuperado de crisis similares. El impacto que tuvo, por ejemplo, una crisis como la de la primavera árabe, es que destinos percibidos como seguros y maduros, como es el caso de España, han salido beneficiados, hemos tenido un cierto turismo prestado durante un tiempo", ha explicado Valenzuela.

Hernández ha destacado, además, que esta incertidumbre coincide con la celebración en Barcelona de diferentes actos como el paso del Tour de Francia o la visita del Papa León XIV el próximo junio, lo que "no solo aporta una excusa para venir y para contemplar, sino que aporta seguridad".

SUBIDA DE LOS COMBUSTIBLES

Preguntado por un efecto ante la subida del precio de los combustibles, el director general de easyJet en el sur de Europa se ha referido también al pasado, y defendido que en agosto de 2008 el precio del barril de crudo llegó a los 150 dólares, con previsiones de superar los 200 dólares a finales del ejercicio, pero que finalmente se desplomó, lo que indica "su altísima volatilidad".

Así, Gándara ha afirmado que "el impacto va a depender mucho de cómo de larga sea esta subida del precio del petróleo. Si se alarga, acabará impactando y subiendo los costes, no solo en easyJet, sino en todas las compañías"

En el caso de easyJet, para hacer frente a este alza el directivo de la aerolínea ha defendido su modelo de contratos de cobertura, por el que ya tienen asegurado el 70% de su consumo de queroseno asegurado a un precio fijo.

10 ANIVERSARIO

El debate se ha celebrado en el marco de la celebración de easyJet de la apertura de su base en Barcelona hace 10 años, que coincide también con 30 años de operaciones de la aerolínea en España, con más de 55 millones de viajeros transportados desde entonces.

En Catalunya, la empresa opera con cuatro aviones de forma permanente en el Aeropuerto de Barcelona, con un total de 2,5 millones de viajeros desde y hacia Barcelona en 2025, del total de los 18 millones en el conjunto de España.

Además, a través de easyJet holidays, la plataforma de paquetes vacacionales de la aerolínea, la compañía prevé que las reservas a Catalunya aumenten un 21% interanual en 2026, especialmente impulsadas por su presencia en el aeropuerto de Reus (Tarragona) "como puerta de entrada a la Costa Daurada".

REUS

Precisamente en Reus (Tarragona), Gándara ha explicado que easyJet prevé ampliar este año su presencia, donde desde su inicio de operaciones en 2018 acumula más de 160.000 pasajeros.

De cara a este año, la aerolínea prevé aumentar su capacidad en hasta un 31% más, lo que se traduce en 134.000 asientos adicionales respecto al año anterior, con nuevos vuelos a aeropuertos como Londres Gatwick, Bristol o Newcastle.