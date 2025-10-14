Valls afirma que Barcelona está dispuesta a ceder suelo a Govern para el plan de vivienda de Illa

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA. 14 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmado este martes que Barcelona está dispuesta a ceder suelo a la Generalitat para el plan de construcción de 210.000 viviendas anunciado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Cuando tengamos este suelo, ya veremos los diferentes actores que participarán, entre ellos la Generalitat, sin ninguna duda", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press en relación a la propuesta de Illa de construir unas 210.000 viviendas en toda Catalunya, de las que se prevé que entre el 40% y el 50% sean de protección oficial.

Preguntado por si una de las medidas que el consistorio baraja para ganar espacio es reconvertir parte del suelo calificado como terciario en suelo residencial protegido, ha expresado que eso tiene que ver con modificaciones de la ley de urbanismo: "Barcelona tendrá que afrontar este debate".

"El sector público debe liderar la política de vivienda, tanto en el término regulatorio como en el de la producción, y debe invertir recursos para disponer de un parque público propio", ha dicho.

Ha subrayado la actitud, a su juicio, constructiva del sector privado ante el plan de Illa y considera que la vivienda "nos interpela a todos: a la administración pública, al tercer sector, a parte del sector privado, pero también a los grandes tenedores financieros".