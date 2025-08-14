Valls defiende una "intervención multifactorial" en el barrio de Sant Antoni de Barcelona

Archivo - El teniente de alcalde y concejal de distrito del Eixample de Barcelona, Jordi Valls, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y concejal de distrito del Eixample de Barcelona, Jordi Valls, ha defendido este jueves hacer una "intervención multifactorial" e inmediata con equipos vinculados a servicios sociales, espacio público y seguridad en el barrio de Sant Antoni, y ha mostrado su voluntad de hacerlo con los vecinos del barrio.

"Hay quien cree que las soluciones planteadas son insuficientes porque no atacan las raíces del problema: la desigualdad y la vivienda. No negaré que estos son los principales problemas, pero su dimensión no nos tiene que limitar a plantear también intervenciones inmediatas", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press sobre el plan de choque del consistorio para evitar el incivismo tras las quejas de vecinos y comerciantes.

Ha expresado que "no es suficiente" incrementar los efectivos de la Guardia Urbana y realizar multiinspecciones para detectar y actuar sobre conductas delictivas e ilegales.

Ha afirmado que Barcelona ha visto crecer su población y su diversidad en los últimos años, hecho donde impacta, entre otros, un fenómeno que, según él, afecta a la mayoría de ciudades europeas: el sinhogarismo, vinculado a "crisis diversas" como la de la vivienda, la migratoria, o las de la salud mental y las adicciones, textualmente.

Considera que todos los retos globales --"clima, desigualdad, culturas, migraciones, educación, economía, seguridad, ciencia"-- se viven en los barrios, donde, en sus palabras, se tiene que plantear el debate y sobre todo la acción política.