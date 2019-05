Valls se ofrece a Colau para preservar el "interés general" y dice que no hay fisuras con Cs

Actualizado 30/05/2019 10:05:47 CET

Asegura no dar importancia al informe del grupo de trabajo de la ONU sobre los presos

El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, ha asegurado que ha ofrecido a la alcaldesa en funciones y segunda en los comicios, Ada Colau, los votos de los seis concejales que ha obtenido para preservar "el interés general de Barcelona, Catalunya y del resto del Estado", y ha dicho que no hay fisuras con Cs.

"Entre dos males, debemos escoger. Y no queremos que Barcelona tenga un alcalde independentista", ha explicado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha insistido que su preferencia sería que el líder socialista en la ciudad, Jaume Collboni, fuera alcalde, pero ha recordado que no suman.

Valls ha asegurado que no pone presión sobre Colau y que entiende que se trata de un momento complicado, aunque ha subrayado que éste es "un momento histórico" y que Barcelona no es cosa de partidos, por lo que ha remarcado la necesidad de pensar en el interés general.

Preguntado sobre el informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que pide la liberación de los políticos presos Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, Valls ha asegurado tener dudas sobre la fuerza de esta sentencia y análisis".

"Creo que España es una gran democracia y un Estado de Derecho, con una justicia independiente. No le doy mucha importancia a este informe. Me parece que no se le puede hacer caso", ha valorado Valls, que ha dicho que en Catalunya el problema no es Vox, sino lo excluyente del nacionalismo catalán, en sus palabras.