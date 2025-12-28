Varias carreteras catalanas afectadas por nieve y inundaciones

Son afectaciones viarias por el temporal - TRÀNSIT

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias carreteras catalanas están afectadas por nieve y inundaciones este sábado por la mañana durante el temporal, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

La BV-4024 está cortada en el Coll de Pal per viento y nieve; en la BV-4031 hacen falta cadenas en el Coll de la Creueta; también se necesitan cadenas en una pista asfaltada entre la C-13 y Port Ainé; hay un carril cortado en la C-31B en Salou (dirección sur) por charcos; y la GIP-5129 está cortada de Vilafant a Borrassà por inundaciones.

En la C-28, de Vielha a Baqueira (en sentido Baqueira) hay lentitud y paradas durante 12,5 kilómetros.