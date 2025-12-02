Vecinos de Mont-roig (Tarragona) avisan de la presencia de jabalíes junto a un club de golf

Jabalíes en Mont-roig (Tarragona). - URBANIZACIÓN ROBLES Y ALMENDROS

TARRAGONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de varias urbanizaciones de Mont-roig del Camp (Tarragona) han alertado de la presencia cada vez más frecuente de jabalíes en áreas residenciales, concretamente en los alrededores del Club de Golf Bonmont, informan este martes en un comunicado.

"La situación, que se ha agravado en los últimos meses, provoca destrozos en propiedades privadas y espacios comunes, además de generar un evidente riesgo para la seguridad y la salud pública, las familias, los niños y personas mayores", critica el presidente de la comunidad de vecinos de la urbanización Robles y Almendros, Manel Gil.

La preocupación de los vecinos, aseguran, ha aumentado tras la detección reciente de varios casos de Peste Porcina Africana (PPA) en Catalunya y reprochan que el Ayuntamiento no les haya dado solución a sus quejas.

En su escrito dirigido al consistorio, los vecinos reclaman su intervención "de forma coordinada y efectiva con los organismos competentes (Agents Rurals, Consell Comarcal o Generalitat de Catalunya) para adoptar medidas de control, prevención y gestión de la fauna salvaje que afecta a la zona".

En su respuesta, consultada por Europa Press, la concejala delegada de Sanidad y Medio Ambiente, Mari Mar Urisel Roca, afirma que esta Comunidad de Propietarios "es zona privada, por lo cual, las actuaciones que deban llevar a cabo han de ser por parte de la Comunidad de propietarios, ya que son de índole privado, teniendo en cuenta que deben ser realizadas según la normativa vigente y con las correspondientes autorizaciones por parte de la administración competente".

Respecto a las medidas que se pueden adoptar, el gobierno municipal remite a la Guía de Actuaciones ante conflictos generados por jabalíes en zonas urbanas de la Generalitat, en el que se recomienda evitar prácticas de alimentación de los jabalíes y reducir la atracción de determinados lugares.

También instan a fomentar la xerojardinería, evitar plantas bulbosas, reducir el riego de césped en verano y eliminar la vegetación en zonas de escondite.

EVITAR LA BASURA

En referencia a la gestión de los residuos urbanos, "es necesario dejar la basura dentro de los contenedores" y sobre el control de la población, aconsejan llevar a cabo actividades cinegéticas con colaboración de los cazadores, la captura con medios diversos y por personal especializado, cierre de recintos y zonas de acceso y repelentes olfativos --con eficacia temporal y poco contrastada en estos momentos, avisa el Consistorio--.

El Club de Golf Bonmont ha sido recientemente adquirido por el Grupo Empresarial Costa y está prevista su reapertura en los próximos meses.