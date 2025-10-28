Vega (CUP) cree que la ruptura de Junts con el PSOE no marca "ninguna diferencia"

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega cree que la decisión tomada por Junts este lunes en Perpignan (Francia) de romper con el PSOE no marca "ninguna diferencia" con la actitud que el partido liderado por Carles Puigdemont ha tenido durante la legislatura en el Congreso.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este martes desde la Cámara catalana, en la que ha criticado que Junts ha votado en contra de "todas aquellas cosas que tienen relación con ampliar los derechos de los trabajadores" y que, en cambio, según ella, ha apoyado medidas buenas para las grandes empresas.

"No acabamos de entender la última puesta en escena de Junts", ha añadido, y ha añadido que, a su parecer, Junts va remolque de las medidas que plantea Aliança Catalana (AC), textualmente.

"Ser la versión rebajada de una fuerza política reaccionaria nos parece que no es de recibo para un partido que, aunque haya cambiado de siglas, ha supuesto un partido democrático en este país", ha asegurado.

VIVIENDA

En materia de vivienda, ha destacado que la regulación de alquileres de temporada y de habitaciones será objeto de debate en el próximo pleno y ha advertido al resto de fuerzas políticas de que deberán elegir si están "con la gran mayoría de las clases trabajadoras del país o trabajando para una pequeña minoría que se enriquece a través de la vivienda como negocio".

También ha recordado que la CUP ha constituido un equipo de "juristas expertos en vivienda y también multidisciplinar", por tal de, según ha explicado, estar en contacto con el movimiento por la vivienda y aportar información.

"Es fundamental acabar con la especulación y si la vivienda es un derecho no es para especular y los derechos se deben traducir efectivamente en leyes", ha resumido.

DECRETO DE RENOVABLES

Preguntada por la posición de su partido sobre el decreto de despliegue de energías renovables, pactado por el Govern con ERC y Comuns, ha expresado que todavía no han podido estudiar el acuerdo, pero ha remarcado que cuestiones como la vivienda, la energía o los recursos naturales "no pueden estar solo en manos privadas".

"Si hay inversión pública en estas infraestructuras se debería poder traducir también en control público, en propiedad pública", ha defendido.