Veolia beca a 3 alumnos en la tercera edición de 'Joves Talents' en Catalunya

Alumnos becados en la tercera edición de las becas 'Joves Talents'
Alumnos becados en la tercera edición de las becas 'Joves Talents' - VEOLIA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 10 septiembre 2026 14:57
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BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha entregado tres nuevas becas a alumnos, en el marco de la tercera edición de sus becas 'Joves Talents' en Catalunya, y que tiene el objetivo de favorecer el acceso y la continuidad de los estudios universitarios a jóvenes cuyo entorno económico puede dificultar el acceso a los mismos, informa la compañía en un comunicado este jueves.

Los alumnos becados en esta edición cursarán grados en el ámbito Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), y son: Lamiae Hcini Tani, que cursará Ingeniería Biomédica en la Universitat Rovira i Virgili; Arnau Alique Casas, que estudiará Ingeniería en Tecologías Aeroespaciales y un máster en Ingeniería Aeronáutica en la Universitat Politècnica de Catalunya, y Albert Brau Granados, que estudiará Bioquímica en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Veolia ha reunido a los tres estudiantes este jueves en un acto en su sede corporativa, junto al resto del alumnado becado en otras ediciones, y en el que también ha hecho un balance del curso 2025-2026.

El programa financia la totalidad del importe anual de la matrícula de los alumnos seleccionados que no está ya cubierto por las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, además de aportar hasta 1.500 euros anuales por curso para cubrir gastos directamente relacionados con el estudio, como el material o el transporte.

También ofrece, en colaboración con la Fundación Impulsa, acompañamiento individual, pedagógico, psicosocial y grupal para potenciar "el desarrollo motivacional y competencial" de las personas becadas.

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