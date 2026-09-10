Veolia beca a 3 alumnos en la tercera edición de 'Joves Talents' en Catalunya

Alumnos becados en la tercera edición de las becas 'Joves Talents' - VEOLIA

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha entregado tres nuevas becas a alumnos, en el marco de la tercera edición de sus becas 'Joves Talents' en Catalunya, y que tiene el objetivo de favorecer el acceso y la continuidad de los estudios universitarios a jóvenes cuyo entorno económico puede dificultar el acceso a los mismos, informa la compañía en un comunicado este jueves.

Los alumnos becados en esta edición cursarán grados en el ámbito Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), y son: Lamiae Hcini Tani, que cursará Ingeniería Biomédica en la Universitat Rovira i Virgili; Arnau Alique Casas, que estudiará Ingeniería en Tecologías Aeroespaciales y un máster en Ingeniería Aeronáutica en la Universitat Politècnica de Catalunya, y Albert Brau Granados, que estudiará Bioquímica en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Veolia ha reunido a los tres estudiantes este jueves en un acto en su sede corporativa, junto al resto del alumnado becado en otras ediciones, y en el que también ha hecho un balance del curso 2025-2026.

El programa financia la totalidad del importe anual de la matrícula de los alumnos seleccionados que no está ya cubierto por las becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, además de aportar hasta 1.500 euros anuales por curso para cubrir gastos directamente relacionados con el estudio, como el material o el transporte.

También ofrece, en colaboración con la Fundación Impulsa, acompañamiento individual, pedagógico, psicosocial y grupal para potenciar "el desarrollo motivacional y competencial" de las personas becadas.