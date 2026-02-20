Veolia refuerza el suministro de agua potable en Torredembarra (Tarragona) con dos actuaciones

Vista aérea de los pozos del Pujol. - VEOLIA

TARRAGONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Veolia ha puesto en marcha dos actuaciones en colaboración con el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y autonomía del sistema de suministro de agua potable en el municipio, y que cuentan con una inversión de cerca de 580.000 euros en obras, mayoritariamente subvencionadas por la administración.

Estas inversiones permitirán reforzar los recursos hídricos propios, renovar la red de distribución y avanzar hacia una gestión más sostenible y ajustada a las necesidades del territorio, ha explicado la compañía este viernes en un comunicado.

La primera actuación es la reactivación de las captaciones de agua de los pozos del Pujol a través de la modernización de las instalaciones y su conexión con el depósito, adjudicadas a Veolia por 182.817 euros, y que cuenta con una subvención de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de 160.000 euros.

La segunda es la renovación, sectorización y regulación de presiones de la red municipal de agua potable, con un coste de 396.890 euros, de los cuales 216.000 euros son subvencionados por la ACA.

Las cantidades restantes en ambos proyectos se cubren con la partida de inversiones que contempla el contrato de concesión del servicio de agua en el municipio, en manos de Veolia.