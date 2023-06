Verge acusa a la izquierda española de renegar de las políticas LGTBI impulsadas por el Gobierno

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha acusado este miércoles a la izquierda española de renegar de la políticas LGTBI impulsadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Lo ha dicho en respuesta a una interpelación de la diputada de ERC Jenn Díaz en el pleno del Parlament en el Día del Orgullo, en la que ha alertado de que "la extrema derecha y la derecha más reaccionaria" suponen una amenaza para los derechos del colectivo LGTBI, según ella.

Verge ha asegurado que la izquierda española "se ha puesto de perfil y ha renegado de las políticas que ha impulsado su propio Gobierno a través de declaraciones indignantes".

También ha dicho que ve "hipócritas" las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que habló de un retroceso en el feminismo integrador debido a discursos incómodos planteados desde la confrontación.

"Piden un feminismo integrador, como si el feminismo no hubiera integrado mil luchas, como si no trabajara, como si no luchara para reconocer mil derechos", ha argumentado la consellera, que también ha criticado a los que aseguran que los discursos feministas han dado argumentos a la extrema derecha.