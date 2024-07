Verge pide "más alianzas" de partidos, sindicatos y movimientos sociales ante a la extrema derecha

Ros (UGT) y Pacheco (CC.OO.) reclaman a los partidos de izquierdas "fortalecer el compromiso" con la UPEC

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha reclamado "más alianzas entre movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos e instituciones democráticas y más políticas públicas valientes y transformadoras" para hacer frente al auge de la extrema derecha.

Así se ha pronunciado este miércoles en la inauguración de la Universitat Progresista d'Estiu de Catalunya (UPEC), junto con el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros; el de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco; el comisionado de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Rodríguez, y el rector de la UPEC, Joao França.

"No nos salvarán las políticas blandas y aguadas, nos jugamos derechos que ha costado mucho conseguir", ha defendido la consellera, que ha compartido con la idea de la filósofa, política y activista estadounidense Angela Davis de que las izquierdas deben tener la esperanza como disciplina y ha pedido cultivarla siempre.

Verge ha avisado de que en el actual contexto está amenazada "la posibilidad de pensar y construir futuros vivibles, no solo por el crecimiento de la extrema derecha, sino por los recursos que destina".

La consellera ha lamentado que estas ideas están "haciendo virar el sentido común de la gente", en concreto, en la concepción de la libertad, y ha criticado que estos movimiento legitiman políticas autoritarias y securitistas.

"Estas ideas, esta cruzada 'antiwoke', están calando en los espacios de izquierdas y no lo podemos permitir", ha afirmado Verge, que ha destacado que no ha vuelto a recordar las palabras de Davis de que no hay futuro posible más allá del capitalismo si no se ataca el racismo ni el patriarcado.

ROS Y PACHECO

Por su parte, Ros ha dado la bienvenida a las jornadas, que se celebran en la Sala Brigadas Internacionales de la UGT, y ha puesto en valor la importancia de recordar "a la gente que luchó contra el fascismo".

Ha destacado que la UPEC es uno de los "pocos espacios en que las organizaciones sociales, políticas y sindicales" participan, y las ha instado a debatir no solo sobre lo que no quieren que pase, sino también sobre lo que sí.

Pacheco, por su parte, ha también ha pedido a los partidos de izquierda hacer un esfuerzo para "fortalecer el compromiso" con la UPEC, ya que considera que más que nunca hace falta un espacio de reflexión progresista.

Ha apostado por "construir puentes de esperanza" frente al avance de la extrema derecha, y se ha preguntado a qué está esperando la izquierda, ya que estas ideas están fragmentando los espacios de izquierdas, estropeando el capital electoral y abriendo las puertas d ellas instituciones a posiciones ultraderechistas, ha dicho textualmente.