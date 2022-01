Verge pide al PP "no usar el término totalitarismo" para definir los sucesos de Vic (Barcelona)

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha pedido al PP catalán "no usar y banalizar el término totalitarismo" para referirse a los sucesos ocurridos en Vic (Barcelona), donde los populares aseguran que el ayuntamiento presuntamente no les dejó instalar una carpa informativa.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament en respuesta a una interpelación de la diputada del PP Lorena Roldán, en la que ha definido como totalitarismo la decisión de la alcaldesa de Vic, Anna Erra, al considerar que "el hecho de que el PP monte una carpa en Vic es contrario a la moral y las buenas costumbres".

Verge le ha replicado que el término totalitarismo "no quiere decir cualquier cosa y no se puede utilizar para cualquier cosa, porque es un régimen que concentra todo su poder al servicio de una ideología y que controla absolutamente todos los ámbitos, y no se puede banalizar", a lo que Roldán le ha respondido que eso es lo que hace el Govern y el Ayuntamiento de Vic, según ella.

La consellera ha asegurado que tanto el Ayuntamiento de Vic como todos los consistorios catalanes "deben garantizar que los partidos puedan expresas sus puntos de vista, así como el derecho a la protesta ciudadana".

"El espacio público debe ser el ámbito de la libertad de expresión y deben quedar fuera discursos de odio y violencia. Tanto para que los partidos puedan expresarse como para la protesta del conjunto de la ciudadanía. La postura del Govern es clara", ha zanjado Verge.

CANGURO PÚBLICO

En otra interpelación, esta vez de la diputada republicana Janet Sans, en la que pedía al Govern garantizar el servicio de canguro público, Verge ha asegurado que el Ejecutivo catalán está "avanzando en los servicios de cuidados para liberar a las familias y a las mujeres de tiempo".

Ha defendido que se priorizarán a familias monoparentales, mujeres en situación de violencia machista, de paro de larga duración y a mujeres migradas, y que se "revalorizarán los cuidados incrementando la ocupación de calidad en este sector y con la acreditación de cuidados".