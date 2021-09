Verge reclama "duplicar" el presupuesto para atender la violencia machista

Cree que la Ley catalana contra la homofobia "ha hecho emerger más casos"

La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha reclamado "duplicar los recursos" que se destinan para atender la violencia machista, desde la prevención y la sensibilización --con campañas dirigidas a los hombres-- hasta la reparación, en sus palabras.

En una entrevista de Nació Digital recogida este domingo por Europa Press, ha dicho que no es comparable el presupuesto que puede pedir una Conselleria existente anteriormente con la que necesita una de nueva creación: "Aquí hace falta un gasto adicional para arrancar".

Preguntada por si la cartera de servicios públicos de asistencia a las víctimas de violencia machista es suficiente, ha asegurado que no lo es, por lo que piden invertir estos recursos "en ámbitos que son nuevos y especializados, como el de la violencia sexual".

En cuanto a acciones concretas de la Conselleria, ha dicho que plantean lograr currículums escolares más inclusivos con referentes femeninos y educación sexoafectiva, planes de ocupación para personas trans o en situación de violencia machista, y avanzar en la pobreza menstrual.

"Al final, lo que hacemos es asegurarnos de que todos los departamentos hagan efectiva la igualdad más allá de la lógica de los compartimientos estancos", ha concluido.

VIOLENCIA HOMÓFOBA Y LEY TRANS

Verge ha opinado que la Ley catalana contra la homofóbia, que ha permitido visibilizar situaciones de discriminación, "también ha hecho emerger más casos", por lo que ha explicado que reforzarán los servicios en todos los territorios.

Y en cuanto a la Ley trans del Gobierno, ha indicado que la posición de la Conselleria es transinclusiva, por lo que ha reclamado defender la autodeterminación de género: "Que el PSOE coincida con argumentos de la extrema derecha es preocupante".

LENGUAJE NO BINARIO

Sobre el lenguaje no binario y no androcéntrico que quiere impulsar en la Generalitat, ha asegurado que no es un invento de la Conselleria: "El uso de la 'i' en catalán por parte de las personas no binarias y por determinados colectivos existe en la calle".

"Como administración, y sabiendo que esta realidad es una realidad, tenemos que actuar, ha concluido.