Vergés (Junts) defiende que las escuelas necesitan "más maestros y no mossos"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha defendido este martes que las escuelas catalanas necesitan "más maestros y no mossos", cuestionado así el plan piloto del Govern para desplegar agentes del cuerpo policial en algunos institutos.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha criticado también la actitud del Govern después de que los sindicatos mayoritarios del sector educativo hayan convocado17 días de paros: "No nos lo podemos permitir. El Govern no dialoga".

Por ello, pedirán un debate específico en comisión sobre educación y una batería de comparecencias, entre las cuales la de la consellera de Educación, Esther Niubó; la de Interior, Nuria Parlón, y la de los principales agentes sociales del sector.