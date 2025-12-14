Via Empresa analiza en un libro proyectos empresariales catalanes de éxito en la economía global

Portada del libro - VIA EMPRESA

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diario Via Empresa ha publicado su tercer libro, 'Quan l'empresa catalana mira al món', que recopila y analiza proyectos empresariales que han triunfado en la economía global.

Aborda separadamente los "casos de éxito" de Fluidra, Mesoestetic, Grifols, La Farga, Wallbox, Manusa, Font-Sans, Woody's, Incapto y Solport.

Varios reportajes explican también cómo se proyecta Catalunya en el mundo, cómo las empresas catalanas afrontan los aranceles de Estados Unidos, cómo adaptar la tecnología catalana al mundo, cómo internacionalizar una startup, y cómo la innovación se puede adaptar a Asia.

Se incluyen entrevistas al ceo de Factorenergia, Emili Rousaud; la directora jefa de Asia-Pacífico en Natixis, Alicia García-Herrero; el delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro; el presidente de Grup Pharos, Marcos Urarte; la ceo de Frit Ravich, Judith Viader; el presidente de FemCAT, Oriol Guixà, y la directora territorial en el arco mediterráneo de Ibercaja, Myriam Santos-Moran.

Entre las tribunas y opiniones que completan el libro, colaboran los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y de la Fira de Barcelona, Pau Relat.