Vidal (Comuns) celebra el "paso atrás" de Saiz al aumento de cuotas a los autónomos

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha celebrado este lunes el "paso atrás" de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respecto a su propuesta de aumento de las cuotas a los trabajadores autónomos.

En una rueda de prensa desde la sede del partido ha mantenido que su partido se opuso al "intento de, a la práctica, hacer que los autónomos que tienen unos ingresos más bajos acabaran pagando más, proporcionalmente, que los que más ingresan".

Ha apostado por acercar la tributación real y las cotizaciones de los autónomos al nivel de ingresos, sin que esto signifique llegar a una "desproporción tan grande" como, ha asegurado, planteaba la propuesta inicial.

También ha defendido "más derechos para los autónomos" y seguir avanzando en ampliar la posibilidad de tener bajas laborales o permisos de paternidad y maternidad.

CAMBIO HORARIO

Ha aplaudido la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el cambio horario, y ha señalado que los Comuns se adelantaron a este debate: "La distribución del tiempo y como lo organizamos es uno de los grandes debates de época".

Ha citado medidas relacionadas, a su parecer, con esta cuestión, como la reducción de la jornada laboral --y ha apelado a Junts para que la secunde-- y la ampliación de los permisos para cuidados paliativos o de defunción planteados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

JUNTS PER CATALUNYA

Vidal también ha expresado su preocupación ante la postura de Junts sobre inmigración, y ha alertado contra la "radicalización aún superior" que plantean, supuestamente, algunos de sus cuadros, lo que a su parecer demuestra su debilidad ante los partidos de extrema derecha.

"Recorre un virus Europa y también Catalunya que se llama fascismo, se llama islamofobia, se llama racismo y se llama clasismo. Y ese virus no se combate abrazándolo y haciéndolo más fuerte. Junts está avanzando sus días de demolición cada vez que abraza a la extrema derecha de Aliança Catalana", ha expresado.