Vila comparecerá en el Parlament tras la decisión del TSJC sobre el decreto catalán en escuelas

Archivo - El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha pedido comparecer en el Parlament, sin concretar cuándo, tras la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

Lo ha expresado este lunes en una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press, después de que partidos como Junts hayan pedido su comparecencia en el Parlament tras el fallo del TSJC, sobre el que Vila ha dicho que tiene una incidencia "bastante limitada" respecto al uso del catalán en los centros educativos, ya que parte de los decretos tumbados provisionalmente ya estaban suspendidos.

En este sentido, ha evitado especular sobre cuál será el escenario si el Tribunal Constitucional (TC) acaba ratificando esta decisión del TSJC, y cuya decisión sí que será definitiva: "Lo que sería necesario es la unidad del país, de todas las fuerzas políticas", ha indicado.

"Con la lengua no se tendría que jugar de forma partidista porque es un elemento que nos tiene que unir a todos por encima de ideologías de partido", ha subrayado el conseller, que tal y como ha dicho la mañana de este lunes, el Govern recurrirá esta decisión.

La decisión del tribunal, que ha estimado parcialmente el recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), implica que, mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados, los preceptos anulados total o parcialmente del Decreto quedan sin aplicación.

PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA

Vila ha incidido en el hecho de que la decisión del TSJC no cambia nada ya que los artículos mencionados en la interlocutoria pasan de estar suspendidos a provisionalmente anulados, y ha negado que la política lingüística de Catalunya la esté decidiendo un tribunal: "La política del país la decide el Govern, de acuerdo con la comunidad educativa".

Por otro lado, el conseller ha descartado convocar al Pacte Nacional per la Llengua, pero ha subrayado que en el caso de que se considere la existencia de una amenaza por encima de los docentes, primero se convocaría a este sector y, si fuera conveniente, al Pacte Nacional per la Llengua.

Al preguntársele por la posibilidad de que un sector de la judicatura tenga un problema con el catalán, Vila ha reconocido que el porcentaje de jueces catalanes es reducido, y probablemente esto puede distorsionar la visión de la lengua en sectores que no se han educado en Catalunya, y ha añadido: "Estaría bien que hubiera muchos más jueces catalanes".

Finalmente, ha puesto en valor que la percepción mayoritaria en Catalunya es que el catalán es la lengua propia, que a pesar de que se ha debilitado durante años, todas las instituciones han jugado a fortalecerla.