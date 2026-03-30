Vila destaca a los ayuntamientos como entes para impulsar una política lingüística municipal activa

El conseller Vila con alcaldes y concejales asistentes - GOVERN

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos como administraciones "más cercanas" a la ciudadanía y su capacidad de incidencia para crear políticas lingüísticas municipales que sean activas y ayuden a impulsar el catalán en los equipamientos municipales, informa el Govern en un comunicado.

Así lo ha expresado en Manresa (Barcelona) este lunes en una nueva jornada territorial para presentar nuevas herramientas de apoyo a la política lingüística municipal, acompañado de diversos alcaldes de la región a los que les ha entregado dos instrumentos "clave" para la planificación local: la 'Guia per a l'elaboració de plans locals d'impuls al català' y el documento '40 propostes per a l'acció'.

El primer documento incluye orientaciones detalladas para elaborar un plan local de impulso del idioma, con una metodología que parte de una diagnosis de la situación sociolingüística del municipio, establece actuaciones, calendario y presupuesto y culmina con una fase de evaluación y comunicación.

Por otro lado, las 40 propuestas de acción están pensadas para que cualquier ayuntamiento, independientemente de su medida o recursos, pueda incorporar el criterio lingüístico en sus actuaciones, entre las que está la organización de sesiones de sensibilización y formación en derechos lingüísticos para el personal municipal o la revisión de criterios.

Finalmente, la jornada ha concluido con la presentación de los datos de la encuesta de datos lingüísticos en comarcas centrales, que reflejan que el 59,6% de la población de 15 años o más tienen el catalán como lengua de identificación, cuyo porcentaje es superior a la media catalana.