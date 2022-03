Vilagrà sitúa la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno "a principios de julio"

No contempla incluir a Berguedà, Solsonès y Ripollès en la consulta: "Estamos donde estábamos"

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha situado la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona 2030 "a principios de julio", y ha reconocido que la situaban a finales de primavera pero que finalmente se atrasará a julio por los plazos parlamentarios y operativos, ha dicho textualmente.

En declaraciones a los medios este jueves en Perpignan (Francia) tras visitar la Casa de la Generalitat en esta localidad, ha deseado que los grupos parlamentarios convaliden el decreto ley aprobado por el Govern para modificar la ley de consultas y que se puedan convocar votaciones en territorios concretos de Catalunya.

"Es una modificación interesante, va más allá de los Juegos", ha sostenido la consellera, que ha asegurado que no está previsto ampliar la consulta a las comarcas de Berguedà, Solsonés y Ripollés, como reclaman los grupos de los comuns y la CUP.

Vilagrà ha defendido que lo aprobado en el Parlament fue que consensuarían "cómo participarían" estas comarcas, y ha sostenido que ahora están haciendo que estos territorios participen en el proceso previo de información y después en la segunda etapa en la que se reunirán con entidades socioeconómicas.

"Estamos donde estábamos y no planteamos ningún cambio", ha respondido al ser preguntada si incluirían estas comarcas en la tercera fase, la de la consulta a la ciudadanía una vez tengan toda la información sobre los juegos.

NO SE PRONUNCIA SOBRE RUFIÁN

Sobre la polémica a raíz de las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la supuesta vinculación entre el expresidente Carles Puigdemont y el Gobierno ruso, la consellera de Presidencia se ha remitido a las palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"No añadiré más de lo que se ha dicho. En el Govern nos aislamos de declaraciones o polémicas, trabajamos conjuntamente. No tengo nada que añadir", ha respondido Vilagrà, después de que Aragonès rechazase también pronunciarse sobre este caso para no contribuir al ruido, en sus palabras.