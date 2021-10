Vilagrà sitúa a finales de 2022 la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno

Generalitat y Aran acuerdan el traspaso de gestión de grandes carnívoros, salud y promoción del aranés

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha afirmado este miércoles que la consulta sobre la candidatura Barcelona-Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 se celebrará a finales 2022 o en el segundo semestre de ese año.

En rueda de prensa junto a la síndica de Aran (Lleida), Maria Vergés, tras la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Conselh Generau d'Aran, ha explicado que durante el encuentro han hablado sobre esta cuestión y ha apuntado que en las próximas semanas comenzarán a articular un proceso participativo en el territorio afectado por la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno para conocer las opiniones de estos municipios.

Con este proceso, el Govern quiere construir la candidatura que sea "de abajo a arriba" y que dé voz a la ciudadanía para que finalmente acabe votando en una consulta sobre si quiere o no estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Vergés ha destacado que el Conselh Generau d'Aran fue la primera institución en aprobar una declaración de apoyo a esta candidatura y que han trasladado a Vilagrà su voluntad de "colaborar y ser copartícipes" para hacer posible este evento.

Asimismo, ha defendido que la consulta se haga solo en los territorios en los que se celebrarían los Juegos Olímpicos de Invierno y ha sostenido que es una manera de "dar voz al Pirineo".

ACUERDOS GENERALITAT-ARAN

Vilagrà ha repasado los acuerdos a los que ha llegado el Govern con el Conselh Generau d'Aran en la Comisión Bilateral de este miércoles, ha reivindicado el buen ambiente de trabajo de las dos instituciones y el compromiso de entrar en una nueva etapa en la relación entre ambas instituciones que pasa por el reconocimiento "de la realidad institucional del Aran",

Así, ha señalado que han establecido un aumento de ingresos hacia este territorio de 3,5 millones de euros y que han acordado poner en marcha la ponencia de traspasos de competencias y funciones.

En esta ponencia se llevarán a cabo los traspasos de la gestión de grandes carnívoros y la fauna salvaje del Aran para proteger a los ganaderos de los ataques de osos, que tendrá una financiación de 173.00 euros, cuestiones de salud y atención primaria, con 726.000 euros, y una partida de 40.000 euros para promover la lengua del aranés, y también se han emplazado a seguir trabajado en cuestiones como el deporte, derechos sociales, educación, cultura y movilidad, entre otros ámbitos.

Vergés ha celebrado el "buen ambiente" de la reunión, se ha mostrado satisfecha con los traspasos acordados y espera que próximamente acaben de cerrar un pacto sobre la financiación del Conselh Generau d'Aran, ya que ha dicho que todavía quedan algunos flecos.

NO SE PRONUNCIA SOBRE EL AEROPUERTO

Preguntada por las palabras del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, que ha asegurado que no ha aparcado el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y que está dispuesto a seguir negociando si se abre la oportunidad, Vilagrà ha contestado que no la ha podido seguir y ha emplazado a lo que dijo el presidente del Govern, Pere Aragonès, en el Debate de Política General sobre este asunto: "No tengo nada más a añadir".

Tampoco se ha querido pronunciar sobre si ERC y Junts deberían negociar conjuntamente los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que argumenta que es una cuestión de partidos y que ella forma parte del Govern.