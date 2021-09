Vilalta (ERC) cree que la citación de Torrent evidencia la importancia de la mesa de diálogo

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, considera que la citación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del conseller y expresidente del Parlament Roger Torrent y otros exmiembros de la Mesa demuestra la importancia de la mesa de diálogo: "La represión nos evidencia que el principal camino y la principal vía es justamente la negociación", y ha lamentado la postura de Junts ante esta mesa, que se reunirá este miércoles.

"Precisamente por eso no entendemos que los mismos con los que nos encontramos en las calles, hoy ante el TSJC, en grandes manifestaciones y donde sea necesario" no se sienten en la mesa, ha dicho en declaraciones a los medios ante el TSJC en referencia a Junts, y ha pedido no confundirse de adversario y no regalar ni un mínimo de su fuerza al Estado, en sus palabras.

Ha advertido de que desde ERC trabajarán "en todos los espacios posibles para poder reubicar este conflicto y volverlo a situar en la arena política, que es de donde no tendría que haber salido nunca", y ha expresado su apoyo tanto a Torrent como a los exmiembros de la Mesa también citados Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.