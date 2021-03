Vilalta (ERC) felicita a Borràs y espera alcanzar un acuerdo de Govern "lo más pronto posible"

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha felicitado este viernes a la nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, y ha confiado en poder alcanzar un acuerdo para formar el Govern e investir al candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, "lo más pronto posible".

En rueda de prensa tras el pleno de constitución de la XIII legislatura, en el que Borràs ha sido investida como presidenta de la Cámara catalana, ha celebrado que haya una mayoría independentista en la Mesa y ha defendido que este acuerdo se traslade en la formación del próximo Govern: "El compromiso está y es poder hacer el debate investidura antes del 26 de marzo", la fecha límite para celebrar el primer pleno de investidura.

Después de que los comuns hayan dado por hecho que estarán en la oposición, la portavoz republicana ha afirmado que la voluntad de ERC sigue siendo incluir a esta formación en el futuro Govern --algo que el partido de Jéssica Albiach rechaza porque no quiere estar en el mismo ejecutivo que Junts--, pero ha reprochado que para poder llegar a acuerdos deberían "dejar de ser la muleta del PSC" y hacer gestos que faciliten un pacto, algo que cree que no han hecho en las negociaciones de la Mesa.

Preguntada por que Borràs no haya mencionado en su discurso al presidente del Parlament saliente, Roger Torrent, y solo se haya referido a Carme Forcadell, Vilalta ha reivindicado a los dos expresidentes porque considera que siempre han defendido la soberanía de la Cámara y ha dicho que Borràs debe explicar por qué no lo ha citado: "Si no lo ha citado queda en evidencia quien no ha querido nombrar a sus antecesores y, como seguro que tiene un motivo de fondo, ya lo explicará".

Además, sobre la situación judicial de Borràs ha asegurado que se ha hecho "un voto de confianza" para investirla como presidenta del Parlament y ya se verá si en el futuro se conocen más informaciones sobre su causa.