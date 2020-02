Vilalta sobre la mesa de diálogo: "Es tan importante que hoy comience como que hoy no acabe"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha sostenido que es importante que la mesa de diálogo que comienza este miércoles tenga continuidad tras la primera reunión: "Es tan importante que hoy comience este proceso como que hoy no acabe".

En una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha afirmado que, en la reunión de este miércoles, a la que ella asistirá porque forma parte de la delegación del Govern en esta negociación, se debe hablar de todo, analizar la situación del conflicto en Catalunya y acordar cómo continuar en las próximas reuniones.

"Probablemente hoy será la primera toma de contacto para situarnos todos. Ponernos de acuerdo en cómo procedimos, cómo abordamos la siguiente reunión y las sucesivas que vendrán", ha expuesto.

Vilalta ha insistido en que en este primer encuentro no se resolverá el conflicto, pero ha celebrado que arranque el diálogo en esta mesa para que el Gobierno escuche las propuestas de la delegación catalana, que se basarán en el derecho a la autodeterminación y la amnistía.

También cree que debe servir para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantee su propuesta para Catalunya y, una vez las dos partes hayan expuesto sus demandas, comenzarán la negociación: "A partir de aquí, una vez todos hayamos situado estas propuestas, esta diagnosis, de dónde venimos y dónde estamos, podremos comenzar a construir soluciones basadas en el futuro".

Preguntada por qué exigencias rebajarán para facilitar que no se bloquee el diálogo y pueda tener continuidad, la dirigente republicana ha asegurado que la delegación del Govern no acudirá a esta mesa para rebajar sus demandas: "No vamos a rebajar ninguna posición, sí que vamos a iniciar un diálogo y una negociación".