Viñuales (PSC) afirma que En Comú Podem y Junts "podrían aportar mucho" al gobierno de Tarragona

Sobre el caso 'Inipro': "Renunciamos a la acusación penal, pero no a la posible indemnización civil"



TARRAGONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmado que En Comú Podem y Junts "podrían aportar mucho" a un posible gobierno de la ciudad junto a su partido, el PSC.

"No estamos hablando del señor Puigdemont y de Yolanda Díaz, estamos hablando del señor Jordi Sendra y el señor Jordi Collado", ha sostenido en una entrevista este martes en el diario 'Ara' recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que ambos tienen muchas cosas en común a nivel de ciudad.

Ha señalado que los comuns de Tarragona tienen "un sistema asambleario que a veces desvirtúa un poco la representación política" y ha añadido que para el grupo de Junts solo tiene buenas palabras, textualmente, por haber votado a favor de temas importantes.

También ha acusado a ERC de dejar al Ayuntamiento "en una situación económica muy precaria" puesto que --en sus palabras-- aumentaron los gastos pero no los ingresos.

Sobre la limpieza en la ciudad, ha afirmado que es "muy mejorable", la ha achacado al incivismo y ha explicado que el consistorio se encuentra en una situación de continuidad del servicio con un contrato firmado hace 22 años y con una última prórroga de hace 10 años.

CASO 'INIPRO'

Preguntado por el caso 'Inipro', por el cual el exalcalde de Tarragona del PSC, Josep Félix Ballesteros, está acusado de presunta malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental, ha sostenido que el Ayuntamiento ya está defendido: "Renunciamos a la acusación penal, pero no a la posible indemnización civil".

"Si la fiscal no viera caso y no hubiera acusación particular, sí podría ser que continuásemos en la causa", ha subrayado, ya que según él la posible indemnización está salvaguardada por el ministerio fiscal.