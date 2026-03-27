La Virreina de Barcelona expone la retrospectiva "más amplia" dedicada a Jean-Luc Godard - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acoge la exposición 'La fraternidad de las metáforas', la retrospectiva "más amplia" dedicada al cineasta Jean-Luc Godard, uno de los más influyentes de la 'nouvelle vague', y que reúne cerca de 400 piezas.

De los materiales expuestos, destacan los 52 documentos audiovisuales entre películas, fragmentos documentales y entrevistas, numerosos cuadernos de rodaje, archivos preparatorios para publicaciones como 'Histoire(s) du cinema, programas y dossiers de prensa confeccionados por Godard y reportajes fotográficos de diversas filmaciones.

El comisario de la exposición, Manuel Asín, ha explicado a Europa Press que Godard (1930-2022) es uno de los artistas "más relevantes de los últimos 100 años", con una producción muy amplia de más de 200 películas.

LA GUERRA

Ha subrayado que el desafío ha sido encontrar un ángulo para aproximar la figura de Godard a todo tipo de públicos, y ha señalado que decidieron hacerlo desde el concepto de las guerras que atraviesan su biografía: "Es un niño de la Segunda Guerra Mundial".

El título de la exposición procede de una reflexión del cineasta al ver imágenes de la Guerra Civil Española en la Francia de los años 50, en la que habló de una 'fraternidad de las metáforas', en las que las imágenes tienen capacidad de rebelarse contra la opresión.

Asín ha subrayado que el tema de la guerra es una "obsesión" a la que vuelve a lo largo de su carrera y su biografía como una constante y que también ha nutrido toda su reflexión sobre la imagen, otro de los ejes de la exposición y de la que Godard era un apologeta y un defensor de su potencia que identificaba con la paz.

La guerra marca su filmografía desde los inicios con su primer cortometraje 'Opération 'beton', de 1954-1955, hasta su última obra acabada en vida, 'Film announce du film 'Drôles de guerres', de 2022.

Ha dicho que la exposición tiene desgraciadamente una actualidad muy clara con las guerras actuales, una constante de la humanidad, y que en la obra de Godard no es un tema anecdótico.

Godard, ha explicado el comisario, es un nexo entre muchos de los directores a los que La Virreina ha dedicado una exposición, como es el caso de Chantal Ackerman o Pedro Costa, y que quería reflexionar sobre la noción del término fraternidad, la "pariente pobre" de la tríada de la revolución francesa.

La exposición cuenta con la colaboración de la Fundación Jean-Luc Godard, creada recientemente y que ha prestado muchas piezas, pero que también se exponen piezas de la Cinémathèque Française, otras filmotecas y prestadores particulares.

PALESTINA

En paralelo a la retrospectiva sobre Godard, La Virreina expone 'A bunch of questions with no answers', una película de 23 horas de duración que incluye todas las ruedas de prensa que el Departamento de Estado de Estados Unidos convocó entre octubre de 2023 y enero de 2025 sobre el "genocidio actual" en Palestina.

Realizada por Alex Reynolds y Robert M.Ochshorn, muestra las respuestas de los representantes políticos ante las explicaciones solicitadas por los diferentes medios de comunicación y acaba con la última rueda de prensa de la administración Biden.