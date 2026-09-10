Vithas vuelve a impulsar sus talleres escolares de formación en salud y primeros auxilios

Málaga.- Vithas Aula Salud Colegios reanuda sus talleres para formar a niños y adolescentes en hábitos saludables - VITHAS

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha vuelto a impulsar este septiembre su programa de talleres escolares para formar niños y adolescentes en autocuidados en salud, hábitos de vida saludables y técnicas de RCP y primeros auxilios.

El programa, bajo el nombre de 'Vithas Aula Salud Colegios', ha llegado durante sus primeros 8 meses a más de 5.140 niños y adolescentes de 57 centros en las 14 provincias españolas donde el grupo tiene hospitales, informa en un comunicado de este jueves.

Todos ellos han recibido formación en aspectos como nutrición y obesidad, abuso de pantallas, salud mental y emocional, técnicas de reanimación cardiopulmonar, higiene de manos, acoso escolar o sexualidad, entre otros.

En total, 112 médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas han impartido más de 115 charlas durante los primeros 8 meses del año, adaptados al grado formativo de cada grupo de estudiantes.

Desde que Vithas lanzó la iniciativa en 2025, el número de niños y adolescentes que han participado supero los 13.700, lo que según sus impulsores indica la "excelente acogida" del programa.