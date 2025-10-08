La vivienda y la soledad en personas mayores centran el Ship2B Impact Forum de Barcelona

Archivo - La edición de Ship2B Impact Forum de 2024. - FUNDACIÓN SHIP2B - Archivo

Se celebrará el 17 y 18 de noviembre y pretende dar respuesta a problemas sociales y medioambientales

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá los días 17 y 18 de noviembre la XII edición del certamen Ship2B Impact Forum, dedicado a la economía de impacto y que este año estará centrado en la crisis de la vivienda en España y cómo combatir la soledad en personas mayores.

Las jornadas reunirán a más de 500 "líderes" de negocios, finanzas, filantropía y de la administración pública, informan los organizadores este miércoles en un comunicado.

Contarán con la presencia del director adjunto de Inversiones de Capital en el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Uli Grabenwarter, y la ceo de BID Lab --entidad del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo--, Irene Arias Hofman, entre otros referentes en economía de impacto "que suman más de 272.000 millones de euros en presupuesto destinado en 2025 a proyectos sociales y medio ambientales.

En la inauguración participará la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, acompañada del presidente y del director general de la Fundación Ship2B, Xavier Pont y Guillermo Ricarte, respectivamente.

Bajo el lema 'Del impacto individual al impacto colectivo', el certamen cuenta con el apoyo de CaixaBank, Fundación Repsol, Catalonia Hotels & Resorts, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, Impact Hub, Ashoka España y Ship2B Ventures.

"Para resolver problemáticas sociales y medioambientales complejas hacen falta soluciones complejas. Las soluciones individuales siguen siendo necesarias, pero no alcanzan para resolver los grandes desafíos, por lo que necesitamos una nueva manera de pensar y actuar que combine la transformación sistémica con la economía y la inversión de impacto", ha asegurado Ricarte.

Por primera vez se celebrará el Systemic Summit, donde diferentes grupos de trabajo analizarán soluciones a 6 problemas sociales como el precio de la vivienda, la soledad no deseada en personas mayores, la larga exposición de menores a las pantallas, formas de detección de violencia hacia niños, niñas y adolescentes vulnerables, más oportunidades para el mundo rural y nuevas formas efectivas de mejorar los hábitos de alimentación.

PREMIOS

El 17 de noviembre por la noche se celebrará la Leaders dinner & Ship2B Impact Awards, que incluirá la ceremonia de entrega de los 7º Ship2B Impact Awards.

En la categoría de Impact Champion, los finalistas son el cofundador de Hola Ghana y The Social MBA, Oscar Pérez; la cofundadora de Open Value Foundation, GSI/Global Social Impact y Foro Impacto, María Ángeles León, y la cofundadora de Efecto Colibrí y Rooral, Ana Amrein.

En la de Impact StartUp son Fiction Express Education, Pensium y B de Bocata, y en el apartado de Impact Evolution los tres proyectos finalistas son la financiación para la creación de Comunidades Energéticas Locales (MicroBank), Vidas valientes, vidas reconstruidas (Asociación Entre Mujeres) y Gala SuperARTE (Grupo Sifu).

En la categoría de Impact Philanthropy, los finalistas son la Fundación Hogares Lázaro, la Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social y SIC4Change.