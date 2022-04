Vox descarta hacer campaña a favor de los JJ.OO. pero si hay consulta pedirá "que se vote 'sí"

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha negado que Vox vaya a hacer campaña a favor del proyecto en la consulta que convocará el Govern en julio, pero puntualiza que si hay una consulta pedirá "que se vote que 'sí".

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha dicho que están en contra de que se haga una consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que la tildan de pérdida de tiempo y de dinero, y defienden un "liderazgo nacional a través del Ministerio de Deportes".

"No queremos campaña y no queremos consultas. Pero si hay diremos a la gente que vote que sí, aunque nos parece una pérdida de tiempo, porque no queremos un debate sobre si se tienen que celebrar, que creemos que sí, si no sobre los catalanes que no llegan a fin de mes", ha añadido.

Garriga ha insistido en que "son los Juegos Olímpicos de España, con independencia de que las pruebas se hagan en varias comunidades" y ha pedido unidad en la propuesta para su celebración.

PLENO

Sobre el pleno del Parlament de esta semana, ha afirmado que Vox no se ha sumado a la propuesta de ley para erradicar el sinhogarismo --presentada por el resto de grupos-- porque "no soluciona el problema, sino que viene a perpetuarlo y establece derechos para las personas que se encuentran en esa situación, como una renta mínima ciudadana o utilizar el transporte público de forma gratuita".

También presentarán una moción para acordar un plan de refuerzo de la sanidad así como reducción de listas de espera, y para promover desde el Parlament una tarjeta sanitaria única "con un diseño único para toda España, como lo hay con el DNI o el carné de conducir".